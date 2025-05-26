Кахигао подвел итоги сезона для «Спартака»: «Мы должны быть лучше»

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао оценил выступление красно-белых в минувшем сезоне.

«Какую оценку поставлю «Спартаку» за сезон? Мы должны быть лучше», — сказал Кахигао.

В сезоне-2024/25 «Спартак» с 57 очками финишировал на четвертом месте в РПЛ и дошел до финала Пути регионов FONBET Кубка России, в котором уступил «Ростову» (1:2).