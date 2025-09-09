Ещенко выступил против лимита на легионеров: «Можно делать как в Англии, должен приезжать игрок сборной»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ужесточении лимита.

«По новому лимиту у всех по легионерам перебор: и у «Спартака», и у ЦСКА и у «Зенита». Я вообще против лимита, должны играть сильнейшие. Но и брать кого попало тоже не стоит. Можно делать как в Англии, должен приезжать игрок сборной. Над этим надо подумать, как лучше сделать, но я опять же против лимита», — сказал Ещенко «СЭ».

Со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявлять максимум 11 иностранцев, 6 из которых смогут одновременно играть на поле. С сезона-2027/28 — 10/6, с сезона-2028/29 — 10/5.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев.

В Англии нет лимита на легионеров. Но есть условия: если игрок представляет сборную из топ-10 рейтинга ФИФА, то он должен сыграть 30 процентов от общих матчей команды за последние два года. Если сборная идет в диапазоне 31-50 в рейтинге ФИФА, то 70 процентов.

Если футболист не успел заиграть за национальную команду, то ФА определяет его по специальным баллам (даются за достижения и показатели). Чтобы получить рабочую визу и играть в АПЛ, футболист должен набрать 15 баллов.