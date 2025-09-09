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Ещенко выступил против лимита на легионеров: «Можно делать как в Англии, должен приезжать игрок сборной»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об ужесточении лимита.

«По новому лимиту у всех по легионерам перебор: и у «Спартака», и у ЦСКА и у «Зенита». Я вообще против лимита, должны играть сильнейшие. Но и брать кого попало тоже не стоит. Можно делать как в Англии, должен приезжать игрок сборной. Над этим надо подумать, как лучше сделать, но я опять же против лимита», — сказал Ещенко «СЭ».

Со следующего сезона клубы РПЛ смогут заявлять максимум 11 иностранцев, 6 из которых смогут одновременно играть на поле. С сезона-2027/28 — 10/6, с сезона-2028/29 — 10/5.
На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев.

В Англии нет лимита на легионеров. Но есть условия: если игрок представляет сборную из топ-10 рейтинга ФИФА, то он должен сыграть 30 процентов от общих матчей команды за последние два года. Если сборная идет в диапазоне 31-50 в рейтинге ФИФА, то 70 процентов.

Если футболист не успел заиграть за национальную команду, то ФА определяет его по специальным баллам (даются за достижения и показатели). Чтобы получить рабочую визу и играть в АПЛ, футболист должен набрать 15 баллов.

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Андрей Ещенко
РПЛ
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Определены претенденты на звание лучшего тренера первых двух месяцев РПЛ

Суд признал «Химки» банкротом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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