Источник: «Зенит» договорился с «Фенербахче» о проведении товарищеского матча

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Фенербахче» в октябре, сообщает X Sports.

Отмечается, что дата и место проведения игры будут объявлены позднее.

Ранее «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые во время октябрьской паузы в РПЛ могут провести матч с турецким клубом.

«Зенит» и «Фенербахче» встречались между собой пять раз: дважды побеждала турецкая команда, один раз — питерцы, еще две игры завершились ничьей.

В апреле «Зенит» продлил соглашение о сотрудничестве с «Фенербахче».