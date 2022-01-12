Суд отказался принимать иск о признании ЦСКА банкротом
11:36
Арбитражный суд Москвы отказал ООО «БЕТА» в принятии заявления о признании ЦСКА банкротом.
28 декабря на сайте картотеки арбитражных дел компания ООО «БЕТА», выступающая кредитором, подала заявление о признании АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА» банкротом. Футбольный клуб выступал в качестве должника.
По словам руководителя компании Дмитрия Маслова, ООО «БЕТА» выкупила долг ЦСКА обанкротившемуся застройщику стадиона красно-синих «Ф-Групп». 29 декабря Маслов утверждал, что московский клуб должен 348 миллионов рублей.
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