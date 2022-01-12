Акинфеев: «С руководством ЦСКА поговорили. В ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт»
Акинфеев заявил, что в ближайшее время продлит контракт с ЦСКА
11:30
Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о продлении контракта с московским клубом.
«Пусть болельщики не волнуются, — приводит слова Акинфеева журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. — С руководством ЦСКА поговорили. В ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт».
В нынешнем сезоне 35-летний вратарь провел 18 матчей за ЦСКА, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня 2022 года.
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