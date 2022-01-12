Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Акинфеев: «С руководством ЦСКА поговорили. В ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт»

Акинфеев заявил, что в ближайшее время продлит контракт с ЦСКА
11:30
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о продлении контракта с московским клубом.

«Пусть болельщики не волнуются, — приводит слова Акинфеева журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. — С руководством ЦСКА поговорили. В ближайшее время вопрос с контрактом будет закрыт».

В нынешнем сезоне 35-летний вратарь провел 18 матчей за ЦСКА, в которых пропустил 16 мячей и девять раз сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня 2022 года.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/481

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как сохранить молодость при помощи спорта?
1
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги