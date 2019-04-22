Суд не нашел важную свидетельницу по делу Кокорина и Мамаева. Она села в машину Соловчука

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина рассказал в ходе сегодняшнего заседания Пресненского суда Москвы, что свидетельницу Александру Поздняковене найти не удалось. Речь идет о девушке, которая села в машину Виталия Соловчука перед тем, как между водителем и компанией игроков произошел конфликт. Она является знакомой хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

– Александру Поздняковене найти не удалось. Поэтому мы не возражаем против оглашения ее показаний в ходе суда, включая очную ставку, – сказал Ромашов. (Александр Рогулев)

Напомним, Кокорин вместе с Мамаевым были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель ведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой – Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

3 апреля решением Пресненского районного суда срок ареста обвиняемых был продлен сразу на полгода – до 25 сентября. Адвокаты опротестовали это решение, но апелляция была отклонена.

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