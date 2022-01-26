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Стукалов ответил на слова Бауэра: «Любому игроку сложно принимать, что в его услугах не нуждаются»

Главный тренер «Уфы» ответил на претензии бывшего защитника клуба
Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов ответил на претензии бывшего защитника «Уфы» Морица Бауэра, который заявил, что тренер «относился к нему неуважительно».

«Любому игроку сложно принимать, что в его услугах не нуждаются. К сожалению, у меня не было времени, когда я пришел весной, в авральном режиме разобраться в нем как в футболисте и человеке. Изначально я настаивал, чтобы он остался. Однако после начала нашей работы игрок не совсем адекватно вел себя в плане тренировок. Он позволял себе относиться халатно к своим обязанностям. Это было у него в предыдущих командах. Тренер «Сток Сити» говорил про него так: «Я больше калорий потрачу, гуляя с собакой, чем Бауэр потратит на тренировке». Это характеризует и нашу тренировочную деятельность. Мы были недовольны, много разговаривали с ним, но потом те же вещи проявлялись в играх. Он потерял место в составе, поэтому мы приняли решение расходиться. Для нас фигура иностранца — это фигура игрока основного состава. Мы не можем себе позволить игрока с хорошей зарплатой, который сидит на лавке.

Мы с ним расстались нормально. То, что он говорит сейчас, это его эмоции. Отношение по каждому футболисту у меня одинаково. Негатива как к личности, как к человеку у меня к нему нет. Просто три последние клуба отправляли в дубль. Это о чем-то говорит. Я не мог в первый месяц своей работы вникнуть, когда у нас было 6 игр. Тогда, наверное, еще была эйфория от хороших результатов. А когда началась работа, появились к нему большие вопросы. Мы записываем наши тренировки и показываем игрокам, если это требуется. Когда надо, он понимает по-русски, когда не надо, не понимает. Ситуации возникали уже комичные. Но, повторюсь, отношения к нему как к человеку у всего тренерского штаба было нормальное. Не раз мы пытались отмотать ситуацию на ноль. Однако у него есть характер. Он считает, что поиграл в топ-клубах, и не воспринимал наши требования. Хотя они одинаковые как для Бауэра, так и для новичков из ФНЛ. Все это привело к решению, что нам надо расходиться. Нам на эту позицию нужен несколько иной игрок", — сказал Стукалов Metaratings.ru.

30-летний австрийский футболист продолжит карьеру в швейцарском «Серветте», с которым подписал годичный контракт.

Источник: https://metaratings.ru/
Мориц Бауэр
ФК Уфа
Алексей Стукалов
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