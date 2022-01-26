Стукалов ответил на слова Бауэра: «Любому игроку сложно принимать, что в его услугах не нуждаются»
Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов ответил на претензии бывшего защитника «Уфы» Морица Бауэра, который заявил, что тренер «относился к нему неуважительно».
«Любому игроку сложно принимать, что в его услугах не нуждаются. К сожалению, у меня не было времени, когда я пришел весной, в авральном режиме разобраться в нем как в футболисте и человеке. Изначально я настаивал, чтобы он остался. Однако после начала нашей работы игрок не совсем адекватно вел себя в плане тренировок. Он позволял себе относиться халатно к своим обязанностям. Это было у него в предыдущих командах. Тренер «Сток Сити» говорил про него так: «Я больше калорий потрачу, гуляя с собакой, чем Бауэр потратит на тренировке». Это характеризует и нашу тренировочную деятельность. Мы были недовольны, много разговаривали с ним, но потом те же вещи проявлялись в играх. Он потерял место в составе, поэтому мы приняли решение расходиться. Для нас фигура иностранца — это фигура игрока основного состава. Мы не можем себе позволить игрока с хорошей зарплатой, который сидит на лавке.
Мы с ним расстались нормально. То, что он говорит сейчас, это его эмоции. Отношение по каждому футболисту у меня одинаково. Негатива как к личности, как к человеку у меня к нему нет. Просто три последние клуба отправляли в дубль. Это о чем-то говорит. Я не мог в первый месяц своей работы вникнуть, когда у нас было 6 игр. Тогда, наверное, еще была эйфория от хороших результатов. А когда началась работа, появились к нему большие вопросы. Мы записываем наши тренировки и показываем игрокам, если это требуется. Когда надо, он понимает по-русски, когда не надо, не понимает. Ситуации возникали уже комичные. Но, повторюсь, отношения к нему как к человеку у всего тренерского штаба было нормальное. Не раз мы пытались отмотать ситуацию на ноль. Однако у него есть характер. Он считает, что поиграл в топ-клубах, и не воспринимал наши требования. Хотя они одинаковые как для Бауэра, так и для новичков из ФНЛ. Все это привело к решению, что нам надо расходиться. Нам на эту позицию нужен несколько иной игрок", — сказал Стукалов Metaratings.ru.
30-летний австрийский футболист продолжит карьеру в швейцарском «Серветте», с которым подписал годичный контракт.
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|1
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4
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|3
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5
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|8
|5
|5
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|29
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|18
|7
|7
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|24-19
|28
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7
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|18
|9
|0
|9
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|27
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8
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|8
|3
|7
|22-18
|27
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9
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|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
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10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
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11
|Урал
|18
|4
|7
|7
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|19
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12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
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13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
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|19
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14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
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Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
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Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
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Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
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Спартак – ЦСКА
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|14:00
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Ростов – Кр. Советов
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|27.02
|16:30
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Краснодар – Локомотив
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|27.02
|19:00
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Ахмат – Уфа
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|28.02
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
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Зенит
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