Стукалов ответил на слова Бауэра: «Любому игроку сложно принимать, что в его услугах не нуждаются»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов ответил на претензии бывшего защитника «Уфы» Морица Бауэра, который заявил, что тренер «относился к нему неуважительно».

«Любому игроку сложно принимать, что в его услугах не нуждаются. К сожалению, у меня не было времени, когда я пришел весной, в авральном режиме разобраться в нем как в футболисте и человеке. Изначально я настаивал, чтобы он остался. Однако после начала нашей работы игрок не совсем адекватно вел себя в плане тренировок. Он позволял себе относиться халатно к своим обязанностям. Это было у него в предыдущих командах. Тренер «Сток Сити» говорил про него так: «Я больше калорий потрачу, гуляя с собакой, чем Бауэр потратит на тренировке». Это характеризует и нашу тренировочную деятельность. Мы были недовольны, много разговаривали с ним, но потом те же вещи проявлялись в играх. Он потерял место в составе, поэтому мы приняли решение расходиться. Для нас фигура иностранца — это фигура игрока основного состава. Мы не можем себе позволить игрока с хорошей зарплатой, который сидит на лавке.

Мы с ним расстались нормально. То, что он говорит сейчас, это его эмоции. Отношение по каждому футболисту у меня одинаково. Негатива как к личности, как к человеку у меня к нему нет. Просто три последние клуба отправляли в дубль. Это о чем-то говорит. Я не мог в первый месяц своей работы вникнуть, когда у нас было 6 игр. Тогда, наверное, еще была эйфория от хороших результатов. А когда началась работа, появились к нему большие вопросы. Мы записываем наши тренировки и показываем игрокам, если это требуется. Когда надо, он понимает по-русски, когда не надо, не понимает. Ситуации возникали уже комичные. Но, повторюсь, отношения к нему как к человеку у всего тренерского штаба было нормальное. Не раз мы пытались отмотать ситуацию на ноль. Однако у него есть характер. Он считает, что поиграл в топ-клубах, и не воспринимал наши требования. Хотя они одинаковые как для Бауэра, так и для новичков из ФНЛ. Все это привело к решению, что нам надо расходиться. Нам на эту позицию нужен несколько иной игрок", — сказал Стукалов Metaratings.ru.

30-летний австрийский футболист продолжит карьеру в швейцарском «Серветте», с которым подписал годичный контракт.