Бауэр об уходе из «Уфы»: «Тренер неуважительно относился ко мне как к человеку»

Защитник Мориц Бауэр объяснил причины ухода из «Уфы» испортившимися отношениями с главным тренером команды Алексеем Стукаловым.

«Я был не нужен главному тренеру как игрок. Также он очень неуважительно относился ко мне как к человеку. У меня не было другого выбора, кроме как покинуть «Уфу». Мне очень грустно от этого. Мне очень нравился клуб, люди и город, которые в первую очередь заставили меня вернуться сюда летом. Однако я желаю клубу всего наилучшего в будущем и очень надеюсь, что когда-нибудь вернусь в Россию», — сказал Бауэр «БИЗНЕС Online».

Защитник выступал за уфимскую команду с 2021 года: сначала на правах аренды из английского «Сток Сити», а после окончания контракта с англичанами, став свободным агентом, заключил полноценное соглашение с «Уфой» сроком на два года.

Теперь Бауэр перешел в швейцарский «Серветт».