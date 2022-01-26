Александр Сапета в ближайшее время подпишет контракт с «Кубанью»

Сапета в ближайшее время перейдет из «Нижнего Новгорода» в «Кубань»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Александр Сапета в ближайшее время перейдет в «Кубань», сообщает Sport24.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел девять матчей за «Нижний Новгород» и не отметился результативными действиями. Контракт полузащитника с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сапеты в 600 тысяч евро.

После 18 туров Тинькофф РПЛ «Нижнего Новгород» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Кубань» с 25 очками располагается на 16-й позиции в таблице Олимп ФНЛ.