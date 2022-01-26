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Джикия: «До игр сборной будет еще очень сложный отрезок»

Иван Шитик
Корреспондент

Капитан «Спартака» Георгий Джикий рассказал, как проходит сбор команды в межсезонье.

Недавно тренировку команды посетил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

— Присутствие Карпина как-то повлияло?

— То, что Валерий Георгиевич присутствовал, это все видели. До тренировки поздоровались. Потом спокойно пообщаемся, — сказал Джикия клубному каналу.

— Наверное, Соболев особенно старался. Хочется вернуться в сборную?

— Соболев старается. Все в его руках и ногах. Главный тренер все видит.

— Перед началом тренировки Ваноли представил Карпина не только как тренера сборной, но и как бывшего игрока «Спартака». Приятно, что тренер сборной — одноклубник?

— Конечно. Так же было и при Станиславе Черчесове. Они оба имели отношение к «Спартаку». Внесли огромный вклад в историю клуба.

— Держишь в уме игры сборной?

— Сейчас просто хочется набрать форму. Прежде всего, готовимся к матчу с ЦСКА. И дальше будем идти от игры к игре.

В марте очень важный отборочный цикл. Конечно, в голове это есть, все это понимают. Но до игр сборной будет еще очень сложный отрезок.

Валерий Карпин
Георгий Джикия
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
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 - : -
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