Джикия: «До игр сборной будет еще очень сложный отрезок»

Капитан «Спартака» Георгий Джикий рассказал, как проходит сбор команды в межсезонье.

Недавно тренировку команды посетил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

— Присутствие Карпина как-то повлияло?

— То, что Валерий Георгиевич присутствовал, это все видели. До тренировки поздоровались. Потом спокойно пообщаемся, — сказал Джикия клубному каналу.

— Наверное, Соболев особенно старался. Хочется вернуться в сборную?

— Соболев старается. Все в его руках и ногах. Главный тренер все видит.

— Перед началом тренировки Ваноли представил Карпина не только как тренера сборной, но и как бывшего игрока «Спартака». Приятно, что тренер сборной — одноклубник?

— Конечно. Так же было и при Станиславе Черчесове. Они оба имели отношение к «Спартаку». Внесли огромный вклад в историю клуба.

— Держишь в уме игры сборной?

— Сейчас просто хочется набрать форму. Прежде всего, готовимся к матчу с ЦСКА. И дальше будем идти от игры к игре.

В марте очень важный отборочный цикл. Конечно, в голове это есть, все это понимают. Но до игр сборной будет еще очень сложный отрезок.