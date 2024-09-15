Стример Бустер о переходе Соболева в «Зенит»: «Поддержал его, для меня ничего не поменялось»

Стример и блогер Вячеслав «Buster» Леонтьев в комментарии для «СЭ» высказался о переходе нападающего Александра Соболева в «Зенит».

«Писал Александру, поддержал его. Я человек не футбольный, для меня ничего не поменялось», — сказал Леонтьев «СЭ».

Соболев в августе перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.