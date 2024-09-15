Фанаты «Динамо» Махачкала проскандировали оскорбительную кричалку в адрес «Спартака»

Фанаты махачкалинского «Динамо» проскандировали оскорбительную кричалку в адрес московского «Спартака» в матче 8-го тура РПЛ: «Я никогда не устану повторять: «Топтать «Спартак», топтать».

Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» (Махачкала) — «Спартак.