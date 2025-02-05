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Стрепетов: «Связка Глушенкова и Лусиано пока не убедила»

Сергей Ярошенко
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов поделился впечатлениями об игре петербуржцев против ЦСКА в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

— Вроде бы, на игру с ЦСКА вышел оптимальный состав, которого мы ждали. Но было такое впечатление, что тренерский штаб дал игрокам задание контролировать мяч, без взятия ворот. В первом тайме запомнился разве что момент Луиса Энрике, который показал индивидуальные качества и пробил по воротам опасно. А так атаки мы почти не увидели, потому что Лусиано все же — не наконечник, не киллер. Ну и просто никакой был Глушенков, таким слабым я его давно не видел. Процент потерь мяча зашкаливал. Так что связка Глушенков — Лусиано не убедила. Поэтому «Зенит» оказался без ярко выраженных форвардов. Да и в целом звездной по именам атаки мы, как я сказал, не увидели.

— Но кто-то же порадовал в составе «Зенита»?

— На своем уровне сыграл Барриос, к нему вопросов никаких, на нем строится вся структура. Активен был Мантуан, надежно сыграл Нино. А вот Вендел — просто отчетливо видно, что в эконом-режиме.

— По Луису Энрике что скажете?

— Видно, что это, конечно, такая мощная машина, видно, что хорошая нога. Но этому игроку еще надо найти себя на поле, — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Матч «Зенита» с ЦСКА закончился вничью 2:2 в основное время, по пенальти сильнее оказались петербуржцы — 4:1.

Источник: РБ Спорт
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