Горбани переходит в «Аль-Вахда»

Полузащитник «Оренбурга» Мохаммад Горбани переходит в «Аль-Вахда», сообщает клубная пресс-служба.

«Спасибо, Мохаммад! Удачи и хорошей карьеры!», — написано в Telegram-канале «Оренбурга».

23-летний футболист присоединился к «Оренбургу» в феврале 2024 года. За это время он сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в один миллион евро.