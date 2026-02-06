РФС снял с «Ростова» запрет на регистрацию новых футболистов после урегулирования спора с «Зенитом»

Российский футбольный союз (РФС) отменил санкции в отношении футбольного клуба «Ростов». С клуба снят запрет на регистрацию новых игроков, который был наложен из-за спора с петербургским «Зенитом», сообщается на официальном сайте РФС.

Решение принято в четверг на заседании палаты РФС по разрешению споров. В ноябре 2025 года по заявлению «Зенита» на «Ростов» были наложены санкции из-за задолженности по трансферу защитника Александра Тарасова, перешедшего в донской клуб летом того же года.

«В связи с исполнением ФК «Ростов» решения палаты по разрешению споров по делу ФК «Зенит» и ФК «Ростов» было принято решение снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ФК «Ростов», наложенный в качестве обеспечительной меры», — говорится в заявлении РФС.

В среду Международная федерация футбола (ФИФА) также сняла с «Ростова» свой запрет на регистрацию футболистов. Санкция ФИФА была введена 13 января на три трансферных окна из-за задолженности перед уругвайским «Пеньяролем» по трансферу полузащитника Родриго Саравии летом 2024 года.

«Ростов» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 21 очко в 18 турах. Первый матч команды после зимнего перерыва состоится 28 февраля, когда «Ростов» сыграет на выезде с лидирующим «Краснодаром».