Старший тренер «Сочи» Гаранин назвал причины поражения от ЦСКА

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал поражение команды от ЦСКА в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» (1:2).

— В первом тайме не вошли в игру, не хочется говорить, что не получилось. Во втором тайме мы увидели футболистов, который понимают, что мы хотим и что они сами хотят от футбола. Если бы не было турнира, мы бы по-другому спланировали календарь. Здорово, что сегодня играли одним составом, несмотря на некоторые замены по определенным причинам.

Насколько команда готова к сезону? Для нас самих вопрос, как все будет дальше. Мы выполнили работу, которую ставили перед собой. Были хорошие моменты, но и в том сезоне они были. Мы хотим глубже копнуть в детали, чтобы понять, что мы хотим видеть. Время есть, будем стараться.

Этот матч стал последним в рамках турнира «Кубок Матч Премьер».