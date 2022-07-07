Старший тренер «Сочи» Гаранин назвал причины поражения от ЦСКА
Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин прокомментировал поражение команды от ЦСКА в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер» (1:2).
— В первом тайме не вошли в игру, не хочется говорить, что не получилось. Во втором тайме мы увидели футболистов, который понимают, что мы хотим и что они сами хотят от футбола. Если бы не было турнира, мы бы по-другому спланировали календарь. Здорово, что сегодня играли одним составом, несмотря на некоторые замены по определенным причинам.
Насколько команда готова к сезону? Для нас самих вопрос, как все будет дальше. Мы выполнили работу, которую ставили перед собой. Были хорошие моменты, но и в том сезоне они были. Мы хотим глубже копнуть в детали, чтобы понять, что мы хотим видеть. Время есть, будем стараться.
Этот матч стал последним в рамках турнира «Кубок Матч Премьер».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -