Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

— Готова ли команда к сезону?

— Сложный вопрос. Состав слабый, говорю как болельщик ЦСКА, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Иванов. — Но ребята стараются. Нельзя говорить о перспективах сезона до того, как он начнется. Укрепление нужно.

— Активные болельщики попрощались с трибуной из-за введения Fan ID. Как относитесь?

— Это демагогия.

Первый официальный матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведет 16 июля на своем поле против «Урала» в рамках 1-го тура РПЛ. Начало игры — в 15.00 (мск).