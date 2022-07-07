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Сегодня, 22:11

Сергей Иванов — о победе ЦСКА над «Сочи»: «Состав слабый. Нужно укрепление»

Сергей Иванов назвал слабым состав ЦСКА
Читать «СЭ» в

Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

— Готова ли команда к сезону?

— Сложный вопрос. Состав слабый, говорю как болельщик ЦСКА, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Иванов. — Но ребята стараются. Нельзя говорить о перспективах сезона до того, как он начнется. Укрепление нужно.

— Активные болельщики попрощались с трибуной из-за введения Fan ID. Как относитесь?

— Это демагогия.

Первый официальный матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведет 16 июля на своем поле против «Урала» в рамках 1-го тура РПЛ. Начало игры — в 15.00 (мск).

Россия. Кубок Матч Премьер.
07 июл, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
Сочи
1:2
ЦСКА

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РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
2
1
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2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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