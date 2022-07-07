Сергей Иванов — о победе ЦСКА над «Сочи»: «Состав слабый. Нужно укрепление»
Сергей Иванов назвал слабым состав ЦСКА
Специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов прокомментировал победу ЦСКА над «Сочи» (2:1) в товарищеском матче в рамках предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».
— Готова ли команда к сезону?
— Сложный вопрос. Состав слабый, говорю как болельщик ЦСКА, — сказал в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Барулевым Иванов. — Но ребята стараются. Нельзя говорить о перспективах сезона до того, как он начнется. Укрепление нужно.
— Активные болельщики попрощались с трибуной из-за введения Fan ID. Как относитесь?
— Это демагогия.
Первый официальный матч в сезоне-2022/23 ЦСКА проведет 16 июля на своем поле против «Урала» в рамках 1-го тура РПЛ. Начало игры — в 15.00 (мск).
Положение команд
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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