Станкович — о Солари: «Он очень талантливый футболист, но ему нужно работать»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал игру нападающего Пабло Солари.

— У Солари в «Ривер Плейт» была отличная статистика на позиции правого вингера. Почему вы постоянно выпускаете его слева?

— У нас сегодня схема была в целом другая, поэтому напрямую я бы тут не связывал. А вообще, Пабло очень талантливый футболист, но ему нужно работать — много работать над собой, прибавлять. Нарастить мышц, прибавить в физике. Для меня не было и не будет проблемой найти для него место на поле. Когда все хорошо — и с головой, и с физикой, — нет никаких проблем. Если же все не так, то проблемы возникнут. Ему нужно сконцентрироваться на этом.

24-летний аргентинец перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. За это время на его счету 14 матчей за красно-белых, в которых он отметился 2 голами и 2 результативными передачами.