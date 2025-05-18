Осинькин: «По разминке поняли, что «Спартак» собирается играть не в привычной схеме»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил удивил ли его «Спартак» в матче 29-го тура РПЛ.

-Удивил ли вас «Спартак» своим составом на матч? Насколько быстро перестроились?

— Уже по разминке мы поняли, что соперник собирается играть не свои обычные 4-3-3, а примерно 5-4-1, так ее назовем. Предупредили ребят, как нам нужно реагировать на это. Были готовы. В этом плане точно проблем не было. Все-таки пропускали матч их лидеры — те, кто наибольшее количество минут играл в сезоне. Сами мы нормально вошли в игру. Понимали, что когда у нас такое большое количество изменений, может не хватить взаимосвязей и наигранности. Но по-настоящему мы это проверить не смогли..., — сказал тренер на пресс-конференции.

«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице с 30 очками. «Спартак» с 54 очками — на четвером месте.