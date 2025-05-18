Осинькин: «Нам нужна там хотя бы одна ничья»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2).

«По-настоящему тут надо комментировать только первые восемь минут матча. А потом все было уже искажено. Случилось удаление, мы перестроились. Не могу сказать, что соперник создавал моменты. Но вот гол из ниоткуда прилетел — с неба упал, и все... Потом уже пенальти — конечно, стало сложнее. А окончательно понятно все по результату стало, когда вот это нарушение было [Костанцы]. Не показалось мне, что это фол на желтую карточку.

Ребята старались — выложились на сто процентов. И достаточно хорошо играли. Но, исходя из ситуации на поле, из того, что нас было меньше... Нам нужно было хотя бы одно очко, чтобы спокойно ехать в Воронеж в последнем туре. Мы умеем считать и понимаем, что ситуация в таблице может по-всякому развернуться. У «Нижнего» и у «Химок» очень сложные игры. Нам нужна там хотя бы одна ничья. Но пока думаем только о своей игре, и попробуем в Воронеже сделать все, что в наших силах», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Крылья Советов» проиграли третий матч подряд и занимают 10-ю строчку в турнирной таблице с 30 очками. «Спартак» с 54 очками — на четвером месте.