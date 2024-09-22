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Сегодня, 19:55

Станкович: «Повреждение Медины значительно поменяло наши планы на игру»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о травме Хесуса Медины в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2). Нападающий был заменен на 83-й минуте игры.

«Медина? Его повреждение значительно поменяло наши планы на игру. Надеюсь, что серьезной травмы удалось избежать. Информации пока у меня нет. Кроме того, мы играли за Маркиньоса. Надеюсь, он и Медина вернутся в строй как можно скорее», — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».

Деян Станкович
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
Маркиньос Коста
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 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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