Станкович: «Повреждение Медины значительно поменяло наши планы на игру»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал о травме Хесуса Медины в матче 9-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2). Нападающий был заменен на 83-й минуте игры.

«Медина? Его повреждение значительно поменяло наши планы на игру. Надеюсь, что серьезной травмы удалось избежать. Информации пока у меня нет. Кроме того, мы играли за Маркиньоса. Надеюсь, он и Медина вернутся в строй как можно скорее», — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» продлил серию без поражений в РПЛ до восьми матчей — 4 победы и 4 ничьих. Команда Деяна Станковича набрала 16 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. «Динамо» с 17 очками — на 4-й строчке.

28 сентября «Спартак» сыграет в гостях с «Локомотивом», московское «Динамо» 29-го числа отправится в гости к махачкалинскому «Динамо».