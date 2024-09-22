Алаев: «Суровое наказание для Андреева, он — хороший специалист»

Президент РПЛ Александр Алаев поделился мнением о наказании бывшего спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева.

«Жесткое решение. Я не судья. Не могу сказать, справедливо или нет. Я это воспринимаю как простой болельщик — суровое наказание. За такое некорректное высказывание надо наказывать. Но Андреев — хороший специалист. Мне бы хотелось, чтобы он как можно скорее вернулся», — сказал Алаев.

30 августа комитет по этике РФС оштрафовал Андреева на 300 тысяч рублей, а также отстранил от футбольной деятельности на три года (два из них — условно) по делу о нецензурных высказываниях в адрес судей матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3). 2 сентября «Оренбург» отправил 43-летнего специалиста в отставку.