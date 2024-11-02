Станкович принес соболезнования семьям погибших в результате обрушения на вокзале в сербском Нови-Саде

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович принес соболезнования семьям погибших в результате обрушения козырька здания железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад (Сербия).

«Я хотел бы выразить соболезнования в связи с трагедией в Нови-Саде. Мы должны понимать насколько ценна жизни», — сказал тренер в предматчевом интервью.

По последним данным, в результате трагедии погибли 14 человек. Власти Сербии объявили 2 ноября Днем траура по всей территории страны.