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Сегодня, 20:31

Биджиев о матче с «Зенитом»: «Самоотдача со стороны игроков махачкалинского «Динамо» была на высоком уровне»

Алексей Михайлов
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение от «Зенита» (1:2) в гостевом матче 14-го тура РПЛ.

— Безусловно, сложный матч для нас был — все-таки играли с чемпионом. Тем не менее, начали достаточно активно. Мы сразу создали два момента, которые должны были забивать. Но вместе с тем не совсем четко сработали в обороне, пропустили два абсолютно необязательных мяча. Конечно, с этого результата было сложно сразу отыграться. Тем не менее играть не бросили, перестроились и забили во втором тайме, пытались выровнять игру. Но, к сожалению, не получилось. Безусловно, команда соперника — очень хорошая, хорошие игроки. Но наши ребята старались ни в чем не уступать, боролись. Думаю, что самоотдача с нашей стороны была на высоком уровне, — передает слова Биджиева корреспондент «СЭ».

«Динамо» с 12 очками располагается на 11-й строчке в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ махачкалинская команда дома сыграет против «Оренбурга». Встреча пройдет 9 ноября.

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ФК Зенит
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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