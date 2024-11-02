Полузащитник «Локомотива» Тимофеев: «Я делаю свою работу на максимум»

Полузащитник «Локомотива» Артем Тимофеев прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в 14-м туре РПЛ. Тимофеев стал автором единственного гола.

«Я делаю свою работу на максимум. «Рубин» всегда хорошо обороняется. Чревато получить контратаку. Пиняева поздравили коридором», — сказал Тимофеев.

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» (18 баллов) располагается на седьмой позиции.