Станкович об игре «Рубина»: «Не могу комментировать тактику соперника, они ищут свой путь»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча против «Рубина» (1:0) в 7-м туре РПЛ.

«Не могу комментировать тактику соперника. Отношусь к ним с уважением. Они ищут свой путь. Сегодняшняя игра была непростая, много борьбы, мы искали один эпизод для победы. Хочу поблагодарить команду за дух. Матч мог сложиться иначе, но мы победили.

Почему пенальти исполнял Барко? Он забил последний пенальти. Поэтому мы можем менять пенальтиста. На текущий момент штатный пенальтист – Барко», – сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».