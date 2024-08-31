Тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал назначенный пенальти в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал назначенный пенальти в ворота своей команды в матче 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

Одиннадцатиметровый удар реализовал Эсекьель Барко.

— У нас столько трактовок... Я не знаю сейчас их. Могу только, глядя на пенальти, попробовать понять.

— Много шума было после назначения Сергея Карасева.

— А что шуметь? Назначили. Мы знаем, что он один из лучших арбитров. Все люди ошибаются. Нет ни одного, кто не ошибался. Мы не можем жить без ошибок. К сожалению, на них построена жизнь, — сказал Рахимов после матча.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.