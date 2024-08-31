Рахимов заявил, что сказал Барко закрыть рот во время перепалки

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) рассказал, из-за чего у него возник конфликт с полузащитником соперника Эсекьелем Барко.

— Что случилось с Барко?

— В такие моменты во мне просыпается игрок. Он показал что-то в мою сторону, начал что-то говорить. Я ему сказал по-испански, что надо ротик закрыть. В таких случаях хочется выйти на поле.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».