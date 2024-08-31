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Сегодня, 22:20

Рахимов заявил, что сказал Барко закрыть рот во время перепалки

Артем Бухаев
Корреспондент
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) рассказал, из-за чего у него возник конфликт с полузащитником соперника Эсекьелем Барко.

— Что случилось с Барко?

— В такие моменты во мне просыпается игрок. Он показал что-то в мою сторону, начал что-то говорить. Я ему сказал по-испански, что надо ротик закрыть. В таких случаях хочется выйти на поле.

«Спартак» (14 очков) поднялся на третье место в РПЛ. «Рубин» (10) идет седьмым в турнирной таблице.

В следующем туре команда Деяна Станковича 15 сентября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо». «Рубин» двумя днями ранее дома примет «Крылья Советов».

Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Эсекьель Барко
30
4
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
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31.08 19:45
Спартак – Рубин
 1 : 0
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Ахмат – Акрон
 0 : 0
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Оренбург – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Динамо Мх
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