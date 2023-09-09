Черчесов: «Мостовой — гений, как на поле, так и за его пределами»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об экс-игроке «Спартака», «Бенфики» и «Сельты» Александре Мостовом.

«Мы поехали в свое время на турнир в Германию, Мостовой был в автобусе. На утро он уже был в «Бенфике». Мостовой — это гений, как на поле, так и за его пределами», — сказал Черчесов.

Сегодня, 9 сентября, в Москве пройдет матч легенд «Спартака» против сборной мира. Он будет посвящена бывшему полузащитнику красно-белых Илье Цымбаларю, который умер 10 лет назад, в 2013 году, в возрасте 44 лет.

Черчесов совместно с Олегом Романцевым будет возглавлять команду легенд «Спартака». Массимо Каррера и Юрий Семин будет руководить сборной мира.