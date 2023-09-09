Президент «Урала»: «Марадишвили получил грузинский паспорт. А легионеров у нас и так много»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили не перешел в его команду.

— Когда Газинский вернется в строй?

— Рассчитываем, что к концу месяца. У нас и Влут пока не играет. Тоже скоро должен начать работать в общей группе — после 14 сентября. Бикфалви отыграл в этом сезоне пока только пять минут... Так что с учетом кадровых потерь мы сыграли весьма неплохо. Есть резерв для усиления. Это радует.

— По Марадишвили вопрос закрыт? Он не окажется в «Урале»?

— Скорее всего, его у нас не будет. Он недавно получил грузинский паспорт, видимо, будет считаться легионером. А у нас иностранцев и так очень много. Поэтому в нынешних условиях приглашение Константина теряет актуальность.

— Но сейчас же довольно щадящий лимит на легионеров.

— Все равно. Зачем перекрывать тогда дорогу перспективным молодым россиянам, на которых мы рассчитываем? Да, сейчас они не проходят в состав. Но уже на подходе. Повторюсь, легионеров у нас и так хватает.