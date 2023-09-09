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Сегодня, 18:30

Президент «Урала»: «Марадишвили получил грузинский паспорт. А легионеров у нас и так много»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Константин Марадишвили.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили не перешел в его команду.

— Когда Газинский вернется в строй?

— Рассчитываем, что к концу месяца. У нас и Влут пока не играет. Тоже скоро должен начать работать в общей группе — после 14 сентября. Бикфалви отыграл в этом сезоне пока только пять минут... Так что с учетом кадровых потерь мы сыграли весьма неплохо. Есть резерв для усиления. Это радует.

— По Марадишвили вопрос закрыт? Он не окажется в «Урале»?

— Скорее всего, его у нас не будет. Он недавно получил грузинский паспорт, видимо, будет считаться легионером. А у нас иностранцев и так очень много. Поэтому в нынешних условиях приглашение Константина теряет актуальность.

— Но сейчас же довольно щадящий лимит на легионеров.

— Все равно. Зачем перекрывать тогда дорогу перспективным молодым россиянам, на которых мы рассчитываем? Да, сейчас они не проходят в состав. Но уже на подходе. Повторюсь, легионеров у нас и так хватает.

Эрик Бикфалви и&nbsp;футболисты &laquo;Урала&raquo; празднуют победу над &laquo;Спартаком&raquo;. «Когда сравняли счет со «Спартаком», подумал: поскорее бы финальный свисток. И тут Бикфалви исполнил!» Президент «Урала» — о старте сезона, «Зените», Бобровском

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Константин Марадишвили
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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