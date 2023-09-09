Черчесов рассказал, что не планировал играть в матче между легендами «Спартака» и сборной мира

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем участии в матче памяти Ильи Цымбаларя, в котором встретятся легенды «Спартака» и сборная мира. Черчесов вместе с Олегом Романцевым будет тренером красно-белых.

— Рассматривали ли вы возможность сыграть в матче в воротах?

— Вчера мы ужинали с Каррерой и обсуждали эту тему. И я сказал, что, когда я играл, я все отдал футболу. Мне было 39-40 лет на последнем чемпионате мира. А некоторые халтурили в карьере, а теперь играют в ветеранах. Когда я играл, я все отдал, повторюсь. Сейчас мне туда не надо.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится в субботу, 9 сентября, и будет посвящен памяти Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.