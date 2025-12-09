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Черчесов — об уровне РПЛ: «Нет футболистов, которые бы делали разницу в каждой команде»

Артем Бухаев
Корреспондент
Станислав Черчесов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил текущий уровень РПЛ.

— Вы говорили, что после ухода из «Динамо» в 2015 году продолжали следить за РПЛ...

— А как иначе? Даже работая в Венгрии и Польше, всегда наблюдал за нашей Премьер-лигой. А как свой чемпионат не смотреть? Мое возвращение в РПЛ не предложило мне никаких сюрпризов. Практически все команды знал. Понятно, что есть нюансы — при более детальном знакомстве в ком-то разочаровываешься, кто-то радует. Главное — держал руку на пульсе, поэтому органично влился.

— Вы почувствовали разницу в уровне лиги за эти 10 лет?

— Интенсивность плюс-минус та же. Борьбы осталось столько же. Другое дело, что нет Халка, Витселя, Аршавина, Широкова, Жиркова, Кураньи. Нет футболистов, которые делали большую разницу в каждой команде. Но конкурентная среда присутствует. Дай бог, если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня. Недавно общался с футбольными коллегами, они сами говорят — мой «Терек» того времени сейчас бы на что-то претендовал в РПЛ.

Станислав Черчесов.«Посмотрел на группы чемпионата мира. Анализировать их без России смысла нет». Интервью Черчесова

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

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Станислав Черчесов
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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