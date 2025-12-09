Черчесов — об уровне РПЛ: «Нет футболистов, которые бы делали разницу в каждой команде»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил текущий уровень РПЛ.

— Вы говорили, что после ухода из «Динамо» в 2015 году продолжали следить за РПЛ...

— А как иначе? Даже работая в Венгрии и Польше, всегда наблюдал за нашей Премьер-лигой. А как свой чемпионат не смотреть? Мое возвращение в РПЛ не предложило мне никаких сюрпризов. Практически все команды знал. Понятно, что есть нюансы — при более детальном знакомстве в ком-то разочаровываешься, кто-то радует. Главное — держал руку на пульсе, поэтому органично влился.

— Вы почувствовали разницу в уровне лиги за эти 10 лет?

— Интенсивность плюс-минус та же. Борьбы осталось столько же. Другое дело, что нет Халка, Витселя, Аршавина, Широкова, Жиркова, Кураньи. Нет футболистов, которые делали большую разницу в каждой команде. Но конкурентная среда присутствует. Дай бог, если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня. Недавно общался с футбольными коллегами, они сами говорят — мой «Терек» того времени сейчас бы на что-то претендовал в РПЛ.

После 18 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 22 очка и расположился на 8-й строчке в турнирной таблице РПЛ.