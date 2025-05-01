Булыкин считает, что Карпин и Черчесов не возглавят «Динамо»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин и бывший главный тренер национальной команды Станислав Черчесов не возглавят клуб.

«Итог работы Лички в «Динамо», наверное, положительный, в прошлом сезоне команда могла стать чемпионом, в этом — не все получилось, не было той игры, которую ждали в руководстве, все-таки много было потрачено денег, а результат оказался хуже. Как человек мне нравится Личка, но те задачи, которые были поставлены на сезон, не выполнены, поэтому руководство приняло такое решение. Здесь нужно смотреть более глобально, провести анализ, понять, что не получилось.

Учитывая, что спортивный директор — иностранец, думаю, что будет перекос в сторону иностранцев. А так, хочется, чтобы был российский тренер, есть три-четыре кандидата, которые могли бы тренировать «Динамо». В СМИ много кого сватали, перечислялись и Валерий Карпин, и Станислав Черчесов, их сватают в клубы давно. Хотя Карпин — тренер сборной, вряд ли куда-то перейдет. А Черчесов уже был в «Динамо», — рассказал Булыкин ТАСС.

«Динамо» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата страны после 26 туров, имея в активе 47 очков.

1 мая Марцел Личка покинул пост главного тренера «Динамо». Он возглавлял клуб с 2023 года. В прошлом сезоне команда заняла третье место в РПЛ.