Станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»

В Санкт-Петербурге прошло заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Большинством голосов члены комиссии в честь 95-летия футбольного клуба и победы в чемпионате России поддержали переименование, сообщает «Фонтанка».

За проголосовали 17 человек, против — шестеро, воздержались — трое.

Клуб возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции. В частности, придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев допустил изменение дизайна «Новокрестовской» в соответствии с символикой клуба. Интересно, что изначально представители футбольного клуба предлагали другое альтернативное название станции — «Зенитовская».