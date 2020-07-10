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Станцию метро «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»

10 июля 2020, 16:48
Александр Медведев. Фото Михаил Разуваев., ФК «Зенит»
Александр Медведев. Фото Михаил Разуваев., ФК «Зенит»
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В Санкт-Петербурге прошло заседание топонимической комиссии, на которой обсуждался вопрос переименования станции метро «Новокрестовская» в «Зенит». Большинством голосов члены комиссии в честь 95-летия футбольного клуба и победы в чемпионате России поддержали переименование, сообщает «Фонтанка».

За проголосовали 17 человек, против — шестеро, воздержались — трое.

Клуб возьмет на себя всю «весомую часть» затрат, связанных с переименованием станции. В частности, придется заменить все существующие городские схемы, карты и прочие информационные носители с обозначением наименования станции метро.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев допустил изменение дизайна «Новокрестовской» в соответствии с символикой клуба. Интересно, что изначально представители футбольного клуба предлагали другое альтернативное название станции — «Зенитовская».

Дополнительная информация:

https://www.fontanka.ru/2020/07/10/69360856/

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