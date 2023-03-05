Стало известно, сколько болельщиков посетят первую игру «Краснодара» после введения Fan ID

Стало известно о потенциальной посещаемости матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Торпедо». Это будет первая игра для краснодарского клуба на своей арене после начала действия Fan ID.

По информации «РБ Спорт», на данный момент продано более шести тысяч билетов. Ожидается, что игру посетят 7 тысяч болельщиков.

На четвертьфинальном матче FONBET Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА (1:0), который прошел 28 февраля, присутствовало 26 тысяч болельщиков.

Матч «Краснодар» — «Торпедо» пройдет сегодня, 5 марта, и начнется в 16.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» с 25 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Торпедо» занимает последнее место, имея в активе 6 очков.