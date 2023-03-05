Орлов — о Тавареше: «Все время лезет вперед, а Бикфалви упустил. Синдром Жиго»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал легионеров «Спартака».

«У Абаскаля играющая команда, — сказал Орлов. — Пруцев, Литвинов дают движение, Зобнин органичен. Но как сыграли легионеры? Дуарте привез пенальти...

А Тавареш? Как, наверное, говорят сейчас болельщики «Спартака» — «Тавареш нам не товарищ». Ну как он мог упустить Бикфалви и позволил ему прострелить во вратарскую? Ну что это за игра такая? Он все время лезет вперед, хочет помогать в атаке, а назад не успевает... Синдром Жиго. Грубая ошибка. Поразительно! Твоя главная задача — закрыть свой фланг!"

Полностью интервью с Геннадием Орловым читайте здесь.