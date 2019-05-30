Стало известно расписание летнего турнира с участием "Спартака", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова"

Стало известно расписание летнего турнира в Австрии, в котором примут участие четыре клуба РПЛ: "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов". Он пройдет с 26 июня по 4 июля. Расписание выглядит следующим образом:
26 июня: "Ростов" - "Спартак"
27 июня: "Краснодар" - ЦСКА
30 июня: "Краснодар" - "Ростов", "Спартак" - ЦСКА
3 июля: ЦСКА - "Ростов"
4 июля: "Спартак" - "Краснодар"
Напомним, минувшей зимой состоялся аналогичный турнир в Катаре - в нем принимали участие "Спартак", "Зенит", "Локомотив" и "Ростов". Победу одержали красно-белые.
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