Стало известно расписание летнего турнира с участием "Спартака", ЦСКА, "Краснодара" и "Ростова"

Стало известно расписание летнего турнира в Австрии, в котором примут участие четыре клуба РПЛ: "Спартак", ЦСКА, "Краснодар" и "Ростов". Он пройдет с 26 июня по 4 июля. Расписание выглядит следующим образом:

26 июня: "Ростов" - "Спартак"

27 июня: "Краснодар" - ЦСКА

30 июня: "Краснодар" - "Ростов", "Спартак" - ЦСКА

3 июля: ЦСКА - "Ростов"

4 июля: "Спартак" - "Краснодар"

Напомним, минувшей зимой состоялся аналогичный турнир в Катаре - в нем принимали участие "Спартак", "Зенит", "Локомотив" и "Ростов". Победу одержали красно-белые.

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