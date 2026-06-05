Познер посетит финал «Ролан Гаррос» с участием Мирры Андреевой

Известный телеведущий, журналист и спортивный комментатор Владимир Познер рассказал «СЭ» о планах посетить финал Открытого чемпионата Франции с участием россиянки Мирры Андреевой.

В субботу, 6 июня Андреева сыграет в финале «Ролан Гаррос» против польской теннисистки Майи Хвалиньской.

«Я уже здесь. Буду на двух финалах», — сказал Познер «СЭ».

Андреева стала восьмой россиянкой, вышедшей в финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде. В обновленном рейтинге WTA она поднимется на шестую строчку.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max