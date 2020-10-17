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Стало известно, почему Жиго и Бакаев пропускают матч «Спартака» с «Химками»

18:25
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго и полузащитник Зелимхан Бакаев пропускают матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» из-за проблем со здоровьем.

Как сообщил «СЭ» пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин, у 24-летнего Бакаева выявлен ротавирус. Хавбек изолирован от команды.

27-летний Жиго получил мышечное повреждение. В клубе допускают, что футболист восстановится к матчу 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (24 октября). (Вячеслав Короткин)

«Спартак» с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Химки — Спартак

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