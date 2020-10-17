Стало известно, почему Жиго и Бакаев пропускают матч «Спартака» с «Химками»
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго и полузащитник Зелимхан Бакаев пропускают матч 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» из-за проблем со здоровьем.
Как сообщил «СЭ» пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулемин, у 24-летнего Бакаева выявлен ротавирус. Хавбек изолирован от команды.
27-летний Жиго получил мышечное повреждение. В клубе допускают, что футболист восстановится к матчу 12-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (24 октября). (Вячеслав Короткин)
«Спартак» с 21 баллом занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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