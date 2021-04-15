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«Уфа» обжалует решение комитета по этике РФС по штрафу за нецензурный твит

17:04
Шамиль Газизов. Фото Валерий Шахов
Шамиль Газизов. Фото Валерий Шахов
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение комитета по этике РФС оштрафовать клуб за мат в социальных сетях.

«Я не могу быть согласен или не согласен. Комитет по этике вынес свой вердикт. На мой взгляд, жестковато, конечно. Будем пытаться обжаловать это решение в законном порядке. Сразу после публикации поста мы увидели, что произошла ошибка. Свои извинения принесли», — сказал Газизов «СЭ».

7 апреля в официальном Twitter башкирского клуба вместе с видео спорного эпизода вышел пост с подписью: «Ку-ку блин (в оригинале — матерное слово). Если это не пенальти, то, что это?» Позже клуб объяснил публикацию ошибкой функции Т9. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.

(Владимир Пушкарев)

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