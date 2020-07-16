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Стало известно, кто из игроков «Сочи» заболел коронавирусом

17:51
Миха Мевля. Фото ФК «Сочи».
Миха Мевля. Фото ФК «Сочи».
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Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Сочи» был отменен из-за вспышки коронавируса в сочинском клубе.

Футболисты «Сочи» заболели COVID-19 еще несколько дней назад, но вскрылось это только по прилету в Нижний Новгород, сообщает Telegram-канал «Мутко против». 14 числа вся команда сдала экспресс-тесты на вирус. Накануне должны были прийти результаты, но произошла заминка. В итоге руководство клуба приняло решение отправиться на игру с «Тамбовом» не дожидаясь результатов.

Только сегодня, когда команда была уже в Нижнем Новгороде пришли 9 положительных результатов. Среди заболевших — 6 футболистов, два тренера и оператор команды. При этом симптомы были лишь у одного игрока — защитника Михи Мевли. Он еще вчера позвонил тренеру и предупредил, что у него высокая температура. Ему разрешили никуда не лететь.

Сейчас команда летит назад в Сочи. В аэропорту игроков уже ждут сотрудники Роспотребнадзора.

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