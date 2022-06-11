Стало известно, когда нападающий «Локомотива» Кухта вернется в расположение клуба

Агент Милан Мартинович, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Яна Кухты, ответил на вопрос «СЭ» о возвращении игрока в расположение клуба.

«Возвращение в «Локомотив»? Скорее всего, он вернется на неделю позже, после начала тренировочных сборов. Присоединится к команде он 25-26 числа», — сказал Мартинович «СЭ».

Кухта перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне 25-летний чех сыграл в 9 матчах за «Локомотив» в РПЛ, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.