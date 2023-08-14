Стало известно, какую сумму Малком получил за первые три сезона в «Зените»

Бразильский и российский нападающий Малком за первые три сезона в «Зените» заработал 12,5 миллиона евро без учета бонусов, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, базовая зарплата игрока в клубе из Санкт-Петербурга составляла 4 миллиона евро в год. Также он получил 500 тысяч евро в качестве подъемных.

Малком выступал за «Зенит» с 2019 года. Этим летом 26-летний бразильский футболист перешел в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола.

За «Аль-Хиляль» Малком дебютировал 5 августа в матче 1/4 финала клубного кубка арабских чемпионов против «Аль-Иттихада» (3:1).