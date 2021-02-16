Игрокам не придется сдавать тест на коронавирус для доступа в чистую зону на матчах РПЛ при наличии антител

Тинькофф-РПЛ по итогам общего собрания 16 февраля приняла решение ослабить требования по тестированию футболистов и представителей клубов на коронавирус.

«Для получения QR-кода в чистую зону нужно предоставить в лигу отрицательный тест на коронавирус, сданный не менее чем за 72 часа до игры, либо положительный тест на наличие антител», — сообщается на официальном сайте РПЛ.

Ранее для получения QR-кода для доступа в чистую зону необходимо было предоставить отрицательный результат тестирования, сделанный не более чем за 72 часа до даты проведения первого матча, далее — не реже 1 раза в 7 дней.