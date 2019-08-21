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Стали известны условия, при которых Круговой сможет сыграть против «Зенита»

14:30
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По информации «СЭ», защитник Данил Круговой, который сегодня подписал контракт с «Зенитом», но проведет ближайший сезон на правах аренды в «Уфе», сможет сыграть против петербургской команды только при соблюдении финансовых условий.

Уфимский клуб должен будет заплатить около 180 тысяч евро, чтобы иметь возможность выпустить игрока на поле.

В субботнем матче команд, как ранее сообщал «СЭ», защитник не примет участие из-за травмы, полученной в игре с «Локомотивом» в 30-м туре прошлого сезона. Круговой только недавно начал заниматься в общей группе.

За «Уфу» Данил выступает с 2018 года и провел 9 матчей в РПЛ, с «Зенитом» же он подписал пятилетний контракт. (Дмитрий Зимин)

Круговой перешел в «Зенит»

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/krugovoy-pereshel-v-zenit-1577374/

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