Ракицкий и Караваев сдали положительные тесты на коронавирус

Защитники «Зенита» Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев сдали положительные тесты на коронавирус, утверждает Sport24.

Оба игрока не принимали участие в товарищеском матче сине-бело-голубых в ОАЭ против «Эмирейтс» (3:0).

Команда будет тренироваться в Дубае до 25 января и проведет еще два товарищеских матчей — против болгарского «Ботева» (22 января) и словацкой «Жилины» (25 января).