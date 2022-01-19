Ракицкий и Караваев сдали положительные тесты на коронавирус
Защитники «Зенита» Ярослав Ракицкий и Вячеслав Караваев сдали положительные тесты на коронавирус, утверждает Sport24.
Оба игрока не принимали участие в товарищеском матче сине-бело-голубых в ОАЭ против «Эмирейтс» (3:0).
Команда будет тренироваться в Дубае до 25 января и проведет еще два товарищеских матчей — против болгарского «Ботева» (22 января) и словацкой «Жилины» (25 января).
Источник: https://sport24.ru/
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|36
|
3
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|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
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|18
|9
|3
|6
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|30
|
5
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|8
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|
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|
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|
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|27
|
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|
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|21-35
|19
|
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|5
|4
|9
|18-30
|19
|
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|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
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|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
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|18
|2
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|8
|16-31
|14
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|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
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|Г
|
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Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
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Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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Александр Соболев
Спартак
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|1
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