Стали известны туры чемпионата России-2023/24, в которых «Спартак» сыграет с «Зенитом»

Сегодня, 24 июня, РПЛ опубликовала календарь сезона-2023/24. Стали известны туры, в которых встретятся «Спартак» и «Зенит».

Команды проведут между собой матчи в 5-го тура, встречи которого пройдут с 18 по 20 августа.

Второй раз команды встретятся в 19-м туре, который пройдет с 1-3 марта 2024 года.