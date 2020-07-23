Стали известны планы подготовки «Урала» к сезону-2020/21

Пресс-служба «Урала» сообщила планы клуба по подготовке к сезону-2020/21.

— «Урал» будет готовиться к новому сезону в Екатеринбурге, — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте клуба. — Игроки соберутся 28 июля. На этот день запланировано общекомандное тестирование на коронавирус. После этого возобновится тренировочный процесс.