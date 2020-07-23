Стали известны планы подготовки «Урала» к сезону-2020/21
13:25
Пресс-служба «Урала» сообщила планы клуба по подготовке к сезону-2020/21.
— «Урал» будет готовиться к новому сезону в Екатеринбурге, — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте клуба. — Игроки соберутся 28 июля. На этот день запланировано общекомандное тестирование на коронавирус. После этого возобновится тренировочный процесс.
?Стали известны планы команды по подготовке к сезону-2020/21.— ФК Урал (@FCURAL) July 23, 2020
«Урал» будет готовиться к новому сезону в Екатеринбурге. Игроки соберутся 28 июля. На этот день запланировано общекомандное тестирование на коронавирус. После этого возобновится тренировочный процесс. pic.twitter.com/c8RBl6EhXI
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