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Стали известны планы подготовки «Урала» к сезону-2020/21

13:25

Пресс-служба «Урала» сообщила планы клуба по подготовке к сезону-2020/21.

— «Урал» будет готовиться к новому сезону в Екатеринбурге, — говорится в сообщении в официальном Twitter-аккаунте клуба. — Игроки соберутся 28 июля. На этот день запланировано общекомандное тестирование на коронавирус. После этого возобновится тренировочный процесс.

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