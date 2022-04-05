Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отстранение тренеров Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина от работы с основной командой железнодорожников.

«Это последовательное уничтожение клуба со стороны руководства «Локомотива». Последовательное! Сейчас сломают стадион и посадят на 45 лет в «Лужники». Я спрашиваю людей: «Вы будете 45 лет строить стадион?» Мне не стали отвечать. Можно говорить, что решение неадекватное и нелогичное, но оно логичное, если смотреть с позиции разрушения клуба. Убирают Пашинина и Лоськова. А второй — это просто легенда! Только его присутствие на скамейке могло помочь ребятам: где-то подсказать, дать настроение, потому что он был капитаном. Пашинин — по-настоящему светлая голова в этой команде. Тренером мог быть от бога, но все делается вот так вот», — сказал Баринов «СЭ».