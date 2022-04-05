Малком: «Я не боюсь санкций. Мне хорошо в Санкт-Петербурге, я остаюсь здесь»

Нападающий «Зенита» Малком объяснил, почему не собирается уходить из команды по примеру других легионеров.

«Я профессионал своего дела, у меня есть контракт с «Зенитом», впереди еще 2,5 года по этому контракту, и, что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге. Мне этого хочется, мне хорошо здесь, я хочу продолжать играть за эту команду. Говорю это абсолютно серьезно и искренне.

Повторюсь, я не боюсь никаких санкций, потому что даже не думаю о них — я хочу победно завершить этот весенний отрезок, потом отдохнуть как следует, а затем вернуться и провести с петербуржцами очередной яркий сезон. И, надеюсь, не один. Готов ли я играть как минимум один сезон только в чемпионате России? Готов. Если в итоге все случится именно так, и никаких еврокубков не будет, то я буду готов к этому. И все же надеюсь, что ситуация изменится, и мы сможем играть в Европе», — приводит Sport24 слова Малкома.

Малком перешел в «Зенит» из «Барселоны» в августе 2019 года. В сезоне-2021/22 25-летний бразилец забил 7 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за команду из Санкт-Петербурга.